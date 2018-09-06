В ГПУ предлагают собирать данные о журналистах

Об этом он написал в комментарии под постом члена наблюдательного совета НСТУ Евгения Глибовицкого.

Генпрокурор написал, что журналист является свидетелем по делу о разглашении тайны следствия. Фоноскопическая экспертиза установила принадлежность голоса руководителю НАБУ. Но следствие обязано установить время события.

Также он рассказал о том, что у его ведомства нет другого варианта, как получить по решению суда информацию о локализации мобильного телефона журналиста за время, когда началось прослушивание и разглашение данных потерпевшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная полиция Украины за три месяца 2018 года начала досудебное расследование по 20 уголовным производствам, которые были направлены против журналистов. Сообщается, что з 54 указанных в обращении фактов нарушений прав журналистов в ходе осуществления ими законной профессиональной деятельности были открыто 20 дел.