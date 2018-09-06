Турция и Германия предупреждают Россиию о возможной катастрофе в Сирии

Турция после атак сообщила Российской Федерации, что считает атаку на провинцию ошибкой. Об этом в четверг, 6 сентября, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, цель атак заключается в том, чтобы захватить Идлиб. Это несет серьезный риск. Это будет катастрофой во всех отношениях, - считает Чавушоглу.

Он также добавил, что из-за захвата провинции в Турцию может бежать более двух миллионов человек.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хако Маас заявил, что его страна разделяет обеспокоенность Турции по поводу развития ситуации в провинции.

Мы также обеспокоены этим. Мы говорим о регионе, ситуация в котором чревата событиями, которые могут повлечь непредсказуемую гуманитарную катастрофу. Необходимо помочь тем, кто бежит из Идлиба, - заявил Маас, добавив, что они обсудили с Турцией вопрос об оказании помощи возможным беженцам.

Вместе с тем глава МИД Германии подчеркнул, что трехсторонний саммит, который пройдет 7 сентября имеет большое значение. Германия поддержит Турцию на предстоящем саммите, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Россия возобновила авиаудары в Сирии. Российские военные самолеты возобновили воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб после 22-дневного перерыва.