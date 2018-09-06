СНБО поддержал предложение Порошенко о не продлении договора с Россией о дружбе

Об этом сообщила пресс-служба СНБО по итогам заседания. Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на десять лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против.

Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Согласно договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год.

Всего на нужды сектора национальной безопасности и обороны в следующем году будет направлено более 5% ВВП.