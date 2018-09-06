Рада приняла закон об равных правах военнослужащих женщин и мужчин

Соответствующий закон касается обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы в ВСУ и других военных формированиях во втором чтении и в целом поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Так, были внесены правки в законопроекты "О военной обязанности и воинской службе", в устав внутренней службы ВСУ, согласно которым мужчинам и женщинам предоставляются равные возможности при подписании контракта на прохождение воинской службы.

Этой нормой определяется, что женщины могут подписывать контракт для прохождения воинской службы до достижения пограничного возраста нахождения на воинской службе.

В соответствии с ныне действующим законодательством, женщины в ВСУ могут служить до 40 лет. Законодатели также отменили ограничения, касающиеся назначения военнослужащих-женщин в суточный наряд.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине вступили в силу изменения, касающиеся закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который позволит военнослужащим уходить в отпуск на более длительный период.