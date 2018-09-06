13:46 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла закон о механизме "единого окна" с предложениями президента

Верховная рада Украины в четверг, 6 августа, поддержала ранее ветированный президентом законопроект №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Рада приняла закон о механизме

Закон принят с предложениями Петра Порошенко и его поддержали 259 народных депутатов.

В частности, Порошенко предложил изъять из проекта закона норму о частичном возмещении сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна.

При этом глава государства отмечает, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), а объем производства продукции растениеводства (11,2%) не является таким, который объективно требует приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна.

Принимая во внимание стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия, - пояснил глава государства.

Президент также подчеркнул, что такая господдержка на частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтому от нее стоит отказаться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, нардепы одобрили данный законопроект №7010 во втором чтении в начале июля, закон тогда поддержали 254 парламентария.


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