13:50 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины

Верховная Рада Украины взяла за основу проект, которым предлагается внести некоторые изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Соответствующий законопроект поддерживает 241 народный депутат на пленарном заседании.

Рада предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины

Так, проектом предлагается дополнить новыми разделами проект закона. Это касается преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственной границы и обеспечения призыва и мобилизации.

Предложенной статьей предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы до трех лет за пересечение госграниц, тех граждан которые имеют российское гражданство.

Кроме того, будет установлена уголовная ответственность за пересечение госграницы для лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, а также лицам, которые являются представителями силовых структур государства-агрессора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Верховная Рада отказалась вводить административную ответственность за использование квартир в многоэтажных домах не по назначению. Отмечается, что за соответствующий законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс и других законодательных актов относительно обеспечения прав собственников помещений жилого дома в первом чтении проголосовали 207 народных депутатов при 226 минимально необходимых.


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