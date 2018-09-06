Профильный комитет Рады поддержал предложение об увольнении Ревы

Как сказано на сайте парламента, члены комитета рассмотрели проекты постановлений об увольнении Ревы с должности министра социальной политики. По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений.

Напомним, Рева возглавил Министерство социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, во время следующего заседания комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотрит законопроект о прозрачности финансирования средств массовой информации в Украине. Соответствующий законопроект был внесен в парламент. Как рассказал в среду, 5 сентября, заместитель председателя комитета, народный депутат Сергей Высоцкий, сегодня во время заседания комитета обсудили этот законопроект.