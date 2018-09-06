20:32 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет Рады поддержал предложение об увольнении Ревы

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения в четверг, 6 сентября, на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.

Профильный комитет Рады поддержал предложение об увольнении Ревы

Как сказано на сайте парламента, члены комитета рассмотрели проекты постановлений об увольнении Ревы с должности министра социальной политики. По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений.

Напомним, Рева возглавил Министерство социальной политики в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, во время следующего заседания комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотрит законопроект о прозрачности финансирования средств массовой информации в Украине. Соответствующий законопроект был внесен в парламент. Как рассказал в среду, 5 сентября, заместитель председателя комитета, народный депутат Сергей Высоцкий, сегодня во время заседания комитета обсудили этот законопроект.


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