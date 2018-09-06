15:15 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины призвал Норвегию присоединиться к кампании по освобождению Сенцова

Глава украинского государства Петр Порошенко призвал Норвегию присоединиться к международной кампании по освобождению политзаключенных Российской Федерации. Речь идет о журналисте Романе Сущенко и режиссере Олеге Сенцова.

Президент Украины призвал Норвегию присоединиться к кампании по освобождению Сенцова

Такое заявление президент Украины сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сьорейде.

Согласно словам Порошенко, Олег Сенцов, Роман Сущенко, и другие крымскотатарские активисты и украинцы долгие годы находятся в российских тюрьмах только за то, что остались патриотами Украины. В связи с этим лидер страны призвал Норвегию помочь освободить десятки не в чем неповинных людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Белого дома петиция за освобождение украинского режиссера  Олега Сенцова, который в России незаконно приговорен к 20 годам лишения свободы, набрала все необходимые 100 тысяч подписей.


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