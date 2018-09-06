Президент Украины призвал Норвегию присоединиться к кампании по освобождению Сенцова

Такое заявление президент Украины сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сьорейде.

Согласно словам Порошенко, Олег Сенцов, Роман Сущенко, и другие крымскотатарские активисты и украинцы долгие годы находятся в российских тюрьмах только за то, что остались патриотами Украины. В связи с этим лидер страны призвал Норвегию помочь освободить десятки не в чем неповинных людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Белого дома петиция за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который в России незаконно приговорен к 20 годам лишения свободы, набрала все необходимые 100 тысяч подписей.