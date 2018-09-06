17:52 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203021:roman_z

Порошенко приказал готовиться к приему детей из отравленного Армянска

Президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма.

Порошенко приказал готовиться к приему детей из отравленного Армянска

Об этом он сказал во время заседания СНБО 6 сентября.

В частности, по его словам, необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину.

Также он поручил руководству Херсонской области подготовить условия для оздоровления детей из Армянска, а пограничной службе – обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для организованных групп детей.

Как сообщал "УРА-Информ", в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Люди в сети жалуются на проблемы с дыханием, зуд и сыпь.


Поделиться
Читайте также:
 
Киев получит европейский мусороперерабатывающий завод через два года На Новый год в Умань приехало уже почти девять тысяч паломников Национальный банк ожидает роста цен на газ В Киеве произошла драка, есть раненый
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив