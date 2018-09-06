Порошенко приказал готовиться к приему детей из отравленного Армянска

Об этом он сказал во время заседания СНБО 6 сентября.

В частности, по его словам, необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину.

Также он поручил руководству Херсонской области подготовить условия для оздоровления детей из Армянска, а пограничной службе – обеспечить упрощенный порядок пересечения границы для организованных групп детей.

Как сообщал "УРА-Информ", в городе Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Люди в сети жалуются на проблемы с дыханием, зуд и сыпь.