12:15 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий призвал мир наказать Россию за применение химоружия

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал мировое сообщество осудить и наказать Российскую Федерацию за применение химического оружия по всему миру.

Парубий призвал мир наказать Россию за применение химоружия

По его словам, до места выбросов газа в Крыму необходимо направить мониторинговую миссию, которая бы могла дать эффективную оценку экологической катастрофы, а также определить реальную угрозу для всего региона. Как пояснил в четверг, 6 сентября, во время утреннего пленарного заседания глава парламента, если мониторинговая комиссия не будет допущена в оккупированный Крым, Верховная рада Украины должны признать, что эта катастрофа - еще один факт химической атаки, предпринятая российскими оккупантами в Крыму, которая также направлена против украинских граждан.

Он призвал все страны мира осудить действия России и наказать государство-террориста за применение химического оружия по всему миру - и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине. Мир должен быть защищены, а зло - наказано, - подытожил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Также сообщалось, что в связи с риском экологической катастрофой "Крымский титан" приостановил производство, а детей эвакуировали из Армянска.


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