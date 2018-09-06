Парубий призвал мир наказать Россию за применение химоружия

По его словам, до места выбросов газа в Крыму необходимо направить мониторинговую миссию, которая бы могла дать эффективную оценку экологической катастрофы, а также определить реальную угрозу для всего региона. Как пояснил в четверг, 6 сентября, во время утреннего пленарного заседания глава парламента, если мониторинговая комиссия не будет допущена в оккупированный Крым, Верховная рада Украины должны признать, что эта катастрофа - еще один факт химической атаки, предпринятая российскими оккупантами в Крыму, которая также направлена против украинских граждан.

Он призвал все страны мира осудить действия России и наказать государство-террориста за применение химического оружия по всему миру - и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине. Мир должен быть защищены, а зло - наказано, - подытожил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Также сообщалось, что в связи с риском экологической катастрофой "Крымский титан" приостановил производство, а детей эвакуировали из Армянска.