Миссия МВФ начала свою работу в украинской столице

Как отметил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ будет работать в Киеве до 19 сентября, для обсуждения последних экономических событий и экономической политики.

Перед миссией стоят главные задачи по вопросам финансирования от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Как отметила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд одобрил украинский план по созданию Высшего антикоррупционного суда. По словам пресс-секретаря Международного валютного фонда, законодательная база по проекту будет полностью поддержана властями ведомства, только после принятия соответствующих правок.