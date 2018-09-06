08:35 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минобороны создало базу недвижимости

В Министерстве обороны Украины подошел к конце этап наполнение базы данных объектов недвижимости. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил полковник Валентин Гринь.

Минобороны создало базу недвижимости

Как известно, такая система обеспечит надлежащего учета недвижимого имущества и земель обороны. База данных объектов недвижимости подсистемы наполнена, и теперь осуществляется ее постоянная корректировка с целью поддержания внесенной информации в актуальном состоянии.

Кроме того, предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем задачи по созданию Единой информационной системы управления оборонными ресурсами, которая создаст дополнительные рабочие места и позволит наблюдать за функциями управления объектами недвижимости Минобороны и Вооруженных Сил.

Также заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ рассказал, что квартирно-эксплуатационными органами постоянно вносится информация в базу данных Единого реестра объектов государственной собственности. Информация к указанной базы данных предоставляется ежеквартально через Главное управление имущества и ресурсов

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует сделать открытой базу состояния оснащение зданий счетчиками и процедур обмена информацией между органами власти.


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