Минобороны создало базу недвижимости

Как известно, такая система обеспечит надлежащего учета недвижимого имущества и земель обороны. База данных объектов недвижимости подсистемы наполнена, и теперь осуществляется ее постоянная корректировка с целью поддержания внесенной информации в актуальном состоянии.

Кроме того, предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем задачи по созданию Единой информационной системы управления оборонными ресурсами, которая создаст дополнительные рабочие места и позволит наблюдать за функциями управления объектами недвижимости Минобороны и Вооруженных Сил.

Также заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ рассказал, что квартирно-эксплуатационными органами постоянно вносится информация в базу данных Единого реестра объектов государственной собственности. Информация к указанной базы данных предоставляется ежеквартально через Главное управление имущества и ресурсов

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует сделать открытой базу состояния оснащение зданий счетчиками и процедур обмена информацией между органами власти.