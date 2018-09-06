08:32 06.09.2018 | Политика | Новости
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Конгресс США одобрил введения санкций за киберпреступления

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в четверг, 6 сентября, единогласным решением приняла законопроект "О киберсдерживании и реагировании" на киберугрозы.

Конгресс США одобрил введения санкций за киберпреступления

Как сказано в документе, опубликованном на сайте конгресса, Вашингтон должен вводить санкции против лиц, иностранных государств или организаций за киберпреступления против страны. Такая мера поможет защитить выборы и важные объекты инфраструктуру от "спонсируемой иностранными государствами злонамеренной кибератаки". Это даст основу сдерживания и реагирования на кибератаки против США в будущем, - уверены авторы документа, добавив, что такая норма принята на фоне заявлений директора национальной разведки США о том что, "Россия, Китай, Иран и Северная Корея станут величайшими киберугрозами для Соединенных Штатов

Кроме этого, инициатива предусматривает, что президент имеет возможность отказать в наложении санкций в каждом отдельном случае на срок не более чем года. Полностью отказаться от ограничений лидер США сможет только если в специальные комитеты конгресса США будут направлены специальные письма, что подтвердят решение не вводить санкции в данном случае из-за важного значения для экономики или национальных интересов страны.

Документ будет передан на утверждение в сенат и в случае его утверждения должен быть подписан президентом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполнительный директор Twitter Джек Дорси заявил, что компания по выборам президента США была плохо подготовлена к использованию социальной сети в качестве инструмента политических манипуляций, которые имели место в последние годы.


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