ЕС обвинил РФ в препятствовании судоходству в Керченском проливе

Об этом говорится в комментарии представителя пресс-службы ЕС.

В Брюсселе уточняют, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, 19-километровый керченский мост, соединяющий Таманский полуостров с аннексированным Россией Крымом.

В документе подчеркивается, что Евросоюз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Как сообщал "УРА-Информ", россияне задержали более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты на Азовском море. В то же время суда, направляющиеся в российские порты, проходят без задержек.