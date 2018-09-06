До 30 сентября Россия будет уведомлена о не продлении договора о дружбе, - Порошенко

На данный момент Министерство иностранных дел Украины подготовило перечень необходимых мер для прекращения договора. Об этом в четверг, 6 сентября, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, выполняя поручение президента МИД подготовил перечень мер о прекращении договора о дружбе, партнерстве с РФ и в ближайшее время, в этом месяце, до 30 сентября, будет сообщение РФ о непродлении договора, прекращении его действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 6 сентября, на заседании поддержал инициативу президента Петра Порошенко о не продлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией на следующих десять лет.