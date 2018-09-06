Депутаты в четверг займутся безопасностью и обороной

Верховная рада Украины на пленарном заседании в четверг, 6 сентября, планирует рассмотреть вопросы национальной безопасности и обороны.
Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. Так, согласно документу, во втором чтении сегодня планируется голосование за повышение социальной защиты военнослужащих, а также за обеспечения гендерного равенства при прохождении службы в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях.
Кроме того, в повестку дня могут включить изменения в устав ВСУ, которыми внедряется приветствие "Слава Украине! Героям слава".
На сегодня также запланирована ратификация ряда соглашений с Польшей, Турцией, Румынией, Португалией, Таиландом и Швейцарией. Также планируется повторное рассмотрение с предложениями президента законопроекта в отношении "единого окна" на таможне.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчерашнее заседание Верховной Рады депутаты закончили раньше строка, из-за того, что все поставленные вопросы были рассмотрены раньше времени.