Депутаты в четверг займутся безопасностью и обороной

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. Так, согласно документу, во втором чтении сегодня планируется голосование за повышение социальной защиты военнослужащих, а также за обеспечения гендерного равенства при прохождении службы в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях.

Кроме того, в повестку дня могут включить изменения в устав ВСУ, которыми внедряется приветствие "Слава Украине! Героям слава".

На сегодня также запланирована ратификация ряда соглашений с Польшей, Турцией, Румынией, Португалией, Таиландом и Швейцарией. Также планируется повторное рассмотрение с предложениями президента законопроекта в отношении "единого окна" на таможне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчерашнее заседание Верховной Рады депутаты закончили раньше строка, из-за того, что все поставленные вопросы были рассмотрены раньше времени.