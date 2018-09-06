11:15 06.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты приняли изменения в назначение пособия после смерти военного

Народные депутаты Украины в четверг, 6 сентября, одобрили изменения в назначение единовременного пособия после смерти военного, согласно которыми выплаты будут проводиться также в случае смерти в течение года после увольнения.

Депутаты приняли изменения в назначение пособия после смерти военного

Законопроект №6268-1 во втором чтении был поддержан 261 голосом. В частности, согласно документу, единовременное пособие будет назначаться в случае смерти бывшего военнослужащего в течение года после его увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Отметим, что до этого в законе было предусмотрено, что такая помощь назначается только в случае смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы либо вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения военной службы.

Кроме того, законом устанавливается, что получение военным ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, которое привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично потеряло трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его со службы. Та же норма касается и военных срочной военной службы, а также военнообязанных, которые были призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы, и резервистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, данный законопроект за основу нардепы одобрили в феврале, за него проголосовал 251 парламентарий.


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