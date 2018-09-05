15:31 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада закончила свое заседание досрочно

Сегодняшнее заседание Верховной Рады пятого сентября, депутаты закончили раньше строка, из-за того, что все поставленные вопросы были рассмотрены раньше времени. Об этом сообщается на сайте парламента.

Верховная Рада закончила свое заседание досрочно

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл заседание и пригласил депутатов собраться завтра утром.

Также глава Верховной Рады анонсировал рассмотрение проекта изменений в Устав ВСУ при условии наличия вывода комитета по законодательному акту на четверг шестое августа.

Кроме того, Парубий анонсировал вечернее заседание, на котором представители комитетов соберутся на совещании для планирования осенней работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл девятую сессию восьмого созыва. В зале зарегистрировано 375 народных депутатов. На заседании также присутствуют все члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представители других ветвей власти страны.


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