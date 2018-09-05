Украина готова к внедрению миротворческой миссии ООН на Донбассе

Миротворческая операция на Донбассе в рамках соблюдения Минских соглашений - абсолютно логична инициатива, которую Украина продвигает для того, чтобы соблюсти их выполнения.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.
Петренко отметил, что агрессор не может быть частью миротворческих сил.
По вопросу почему Украина принимает участие в международных миротворческих миссиях, когда в стране продолжаются военные действия, Анатолий Петренко объяснил, что Украина позиционирует себя как будущий член ЕС и НАТО, а это означает, что "мы должны оперировать масштабами евроатлантического сообщества".
Уже в начале агрессивных действий России в отношении Украины начали говорить, что это война не только против Киева или европейского выбора Украины, это угроза целостности объединенной Европы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что сейчас есть много шансов завершить военные действия вооруженного противостояния на Донбассе.