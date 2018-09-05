22:32 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202947:Polishuk

ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса

Центральная избирательная комиссия в среду, 5 сентября, упростила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса

Как сообщила пресс-служба ЦИК, это необходимо для обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан Украины, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, комиссия внесла изменения в порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

В частности, согласно изменениям, избиратели могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Также ЦИК внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе, в перечень заграничных избирательных участков и перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в решении Верховного Суда говорилось, что регистрация места проживания переселенца является временной и не является основанием для участия в голосовании на местных выборах.


Поделиться
Читайте также:
 
Британия попросила о срочной встрече Совбеза ООН по делу Скрипалей В Коломые произошла стрельба, есть пострадавшие В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе - ФОТО Международные резервы Украины в августе составили 17,2 миллиардов долларов
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив