ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса

Как сообщила пресс-служба ЦИК, это необходимо для обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан Украины, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, комиссия внесла изменения в порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

В частности, согласно изменениям, избиратели могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Также ЦИК внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе, в перечень заграничных избирательных участков и перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в решении Верховного Суда говорилось, что регистрация места проживания переселенца является временной и не является основанием для участия в голосовании на местных выборах.