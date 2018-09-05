16:31 05.09.2018 | Политика | Новости
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Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации.

Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Об этом она рассказала на заседании парламента, пятого сентября.

Согласно ее словам, двое подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления. При этом, саму операцию одобрили на "высоком уровне" российской власти.

В связи с этим Великобритания намерена усилить наблюдение за работой российских спецслужб.

"Реакция Москвы на все обвинения сводится к попыткам скрыть правду в потоке дезинформации. Поэтому, мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против России", -  подчеркнула Мэй.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Организация по запрещению химического оружия в своем докладе подтвердила, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.


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