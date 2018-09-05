Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Об этом она рассказала на заседании парламента, пятого сентября.

Согласно ее словам, двое подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления. При этом, саму операцию одобрили на "высоком уровне" российской власти.

В связи с этим Великобритания намерена усилить наблюдение за работой российских спецслужб.



"Реакция Москвы на все обвинения сводится к попыткам скрыть правду в потоке дезинформации. Поэтому, мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против России", - подчеркнула Мэй.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Организация по запрещению химического оружия в своем докладе подтвердила, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.