Суд избирает меру пресечения чиновнику из Госгеонедр Фощию - ФОТО

Об этом сообщаеи РБК-Украина.

Отметим, что в настоящее время чиновника подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас прокуратура проверяет причастность Фощия к другим коррупционным схемам, ведь это не первое обращение о его требованиях взятки.

"Это был не единичный случай, когда эта особа принимала неправомерную выгоду. Эти факты сейчас устанавливаются и допрашиваются люди, которые являются свидетелями или пострадавшими в этих сделках", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала исполняющего обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины на взятке. Санкция статьи, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.