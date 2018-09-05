16:11 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд избирает меру пресечения чиновнику из Госгеонедр Фощию - ФОТО

В среду, пятого сентября, Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения Николаю Фощию, которого задержали на взятке в размере три тысяч долларов. В частности, деньги он требовал от представителей бизнеса. 

Суд избирает меру пресечения чиновнику из Госгеонедр Фощию - ФОТО

Об этом сообщаеи РБК-Украина.

Отметим, что в настоящее время чиновника подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас прокуратура проверяет причастность Фощия к другим коррупционным схемам, ведь это не первое обращение о его требованиях взятки.

"Это был не единичный случай, когда эта особа принимала неправомерную выгоду. Эти факты сейчас устанавливаются и допрашиваются люди, которые являются свидетелями или пострадавшими в этих сделках", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала исполняющего обязанности главы Государственной службы геологии и недр Украины на взятке. Санкция статьи, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.


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