Отмечается, что пятого сентября четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Из-за того, что боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев.

Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "Нормандской четвёрки" и подписаны Трехсторонней контактной группой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.