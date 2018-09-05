США требует от РФ выполнения обязательств по Минским соглашениям

Американское посольство призвало Россию выполнять свои обязательства, взятые в рамках договоренностей, и немедленно прекратить боевые действия на востоке Украины. Об этом сообщает американское посольство в Украине на странице в микроблоге Twitter.
Отмечается, что пятого сентября четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Из-за того, что боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев.
Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "Нормандской четвёрки" и подписаны Трехсторонней контактной группой.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.