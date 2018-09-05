09:15 05.09.2018 | Политика | Новости
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Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в Идлибе

Совет безопасности Организации объединенных наций в пятницу проведет заседание по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию в Идлибе

Как сообщила в среду, 5 сентября, посол Соединенных Штатов Америки в ООН Никки Хейли, Штаты еще раз напоминают о недопустимости использования химического оружия при наступлении на Идлиб.

Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать захват Сирии, они могут это сделать. Но они не могут сделать это с помощью химического оружия. Они не могут нападать на своих людей, и мы не собираемся позволять это, - заявила Хейли, добавив, что если химическое оружие будет использовано, ни для кого не секрет, кто именно его применит.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, в провинции Идлиб в результате обстрела российскими и сирийскими боевыми самолетами окрестностей города Джиср-эш-Шугур 4 сентября погибли 13 гражданских.


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