18:32 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202933:roman_z

Россия отказывается отдавать украинцев в обмен на своих головорезов

Российская Федерация отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине, на украинских политзаключенных Кремля.

Россия отказывается отдавать украинцев в обмен на своих головорезов

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Геращенко сообщила, что в четвертую годовщину подписания Минских соглашений, украинская сторона зафиксировала полное игнорирование выполнения соглашений РФ и их марионетками.

По ее словам, РФ отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма по поиску пропавших без вести. Также РФ отказывается создавать подгруппу по границе.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина идентифицировала и разыскивает 294 человек, которые пропали без вести на Донбассе. При этом более тысячи тел до сих пор не идентифицированы.


Поделиться
Читайте также:
 
Легендарная "Полицейская академия" возвращается на экраны Британия не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых в химатаке в Солсбери В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд этой осени Россия начала строительство подводной части "Северного потока"
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив