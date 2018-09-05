Россия отказывается отдавать украинцев в обмен на своих головорезов

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Геращенко сообщила, что в четвертую годовщину подписания Минских соглашений, украинская сторона зафиксировала полное игнорирование выполнения соглашений РФ и их марионетками.

По ее словам, РФ отказалась предоставить своего эксперта для создания механизма по поиску пропавших без вести. Также РФ отказывается создавать подгруппу по границе.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина идентифицировала и разыскивает 294 человек, которые пропали без вести на Донбассе. При этом более тысячи тел до сих пор не идентифицированы.