09:32 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада в среду планирует ратифицировать соглашение между Украиной и Швейцарией о реадмиссии

В частности народные депутаты должны рассмотреть ратификацию между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций. Затем парламент ратифицирует соглашение между Украиной и Швейцарией о реадмиссии, как и аналогичное соглашение с Молдовой.

Рада в среду планирует ратифицировать соглашение между Украиной и Швейцарией о реадмиссии

Как сказано в повестке дня на сегодняшнего заседания, опубликованном на сайте парламента, среди прочего парламентарии планируют ратифицировать соглашение между Украиной и Португалией об экономическом сотрудничестве и определиться относительно проекта постановления о проведении Всеукраинской эстафеты Единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 4 сентября, открыл девятую сессию восьмого созыва. В зале зарегистрировано 375 народных депутатов.

На заседании также присутствуют все члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представители других ветвей власти страны.


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