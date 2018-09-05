Рада в среду планирует ратифицировать соглашение между Украиной и Швейцарией о реадмиссии

Как сказано в повестке дня на сегодняшнего заседания, опубликованном на сайте парламента, среди прочего парламентарии планируют ратифицировать соглашение между Украиной и Португалией об экономическом сотрудничестве и определиться относительно проекта постановления о проведении Всеукраинской эстафеты Единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 4 сентября, открыл девятую сессию восьмого созыва. В зале зарегистрировано 375 народных депутатов.

На заседании также присутствуют все члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представители других ветвей власти страны.