22:15 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202942:Polishuk

Профильный комитет рассмотрит законопроект о прозрачности финансирования СМИ

Во время следующего заседания комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики рассмотрит законопроект о прозрачности финансирования средств массовой информации в Украине.

Профильный комитет рассмотрит законопроект о прозрачности финансирования СМИ

Соответствующий законопроект был внесен в парламент. Как рассказал в среду, 5 сентября, заместитель председателя комитета, народный депутат Сергей Высоцкий, сегодня во время заседания комитета обсудили этот законопроект.

Проблема в том, что у владельцев некоторых украинских телеканалов непрозрачное финансирование с московским корнями. Мы подозреваем их в том, что их финансирует Россия. Мы обсуждали эту ситуацию на фракции, не знаю обсуждали ли на фракции БПП. Но есть несколько инициатив наших коллег. Зарегистрирован законопроект относительно прозрачности финансирования, - пояснил Высоцкий, добавив, что воплощение законопроекта позволит изучить, могут ли владельцы телеканалов в Украине их реально финансировать.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 6 августа Херсонский апелляционный суд оставил под арестом руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 8 сентября.


Поделиться
Читайте также:
 
Матери Сенцова вновь отказали в помиловании сына - ФОТО В Кабуле прогремел взрыв, погибли четыре человека В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около трех тысяч паломников - ВИДЕО Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив