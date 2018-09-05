Профильный комитет рассмотрит законопроект о прозрачности финансирования СМИ

Соответствующий законопроект был внесен в парламент. Как рассказал в среду, 5 сентября, заместитель председателя комитета, народный депутат Сергей Высоцкий, сегодня во время заседания комитета обсудили этот законопроект.

Проблема в том, что у владельцев некоторых украинских телеканалов непрозрачное финансирование с московским корнями. Мы подозреваем их в том, что их финансирует Россия. Мы обсуждали эту ситуацию на фракции, не знаю обсуждали ли на фракции БПП. Но есть несколько инициатив наших коллег. Зарегистрирован законопроект относительно прозрачности финансирования, - пояснил Высоцкий, добавив, что воплощение законопроекта позволит изучить, могут ли владельцы телеканалов в Украине их реально финансировать.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 6 августа Херсонский апелляционный суд оставил под арестом руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 8 сентября.