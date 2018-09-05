Продан покинул пост исполняющего обязанности главы ГФС

В своем после чиновник написал, что правительство решило объявить конкурс на должность главы ГФС, в котором он примет участие.

Продан также добавил, что эту должность должен возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе.

В ходе заседания Кабинета министров, было принята отставка Продана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан отстранил от должности главу Одесской таможни Александра Власова. Он отстранен на период расследования. По его словам, вчера была озвучена информация о ситуации на Одесской таможне.