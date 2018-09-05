19:59 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пришло время Кремлю изменить свое поведение, - Порошенко

После выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия по применению русского яда "Новичок" в британском Эймсбери, Кремль должен изменить свое поведение и отказаться от агрессии.

Пришло время Кремлю изменить свое поведение, - Порошенко

Выводы экспертов является очередным подтверждением "преступной сущности российского агрессора". Такое мнение в среду, 5 сентября, в своем Twitter высказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, список жертв Кремля шокирует. Это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбитого Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы наших сограждан, выброшенные из своих домов российскими агрессорами.

И так будет со всеми другими гибридными атаками Москвы, как и в отношении сегодняшних продолжающихся бомбардировок в Сирии. Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, и пришло время отказаться от агрессии, траты сил на нелепые опровержения и изменить свое поведение.

Также он добавил, что остановить новые жертвы России можно "не умиротворением и флиртованием с Москвой, а усилением санкций, единством и солидарностью".

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Великобритании полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя россиянами, которых обвиняют в отравлении. В частности, записи камер видеонаблюдения дали возможность отследить маршрут передвижения Петрова и Боширова 3 и 4 марта.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России.


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