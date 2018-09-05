07:29 05.09.2018 | Политика | Новости
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После российских ударов по Идлибу погибли 13 гражданских лиц - ВИДЕО

Российские и сирийские боевые самолеты в ночь на среду, 5 сентября, нанесли авиаудар по окрестностям города Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб

После российских ударов по Идлибу погибли 13 гражданских лиц - ВИДЕО

В результате обстрела погибли 13 гражданских лиц. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, удары были нанесены за несколько дней до встречи лидеров России, Ирана и Турции для обсуждения наступления правительственных сил на контролируемый повстанцами регион.

Накануне, 4 сентября, российские военные самолеты возобновили воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб после 22-дневного перерыва.

Напомним, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, военные которого, по информации правозащитников в это время также наносят авиаудары и осуществляют обстрелы.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 2 сентября, в эфире радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что сирийский президент Асад Башар одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране. Вместе с тем мира добился ему не удалось, - подчеркнул он.


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