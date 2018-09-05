Объявивший голодовку Балух теряет вес и страдает от сильных болей в печени

Об этом адвокат политзаключенного рассказал представителям Крымской правозащитной группы.

Защитник посетил Балуха сегодня, 5 сентября.

Активист почти не принимает пищу уже 171 день. Владимир продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением.

Напомним, ранее зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что состояние здоровья Владимира Балуха резко ухудшилось, его грозят отправить в карцер.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)".

Как сообщал "УРА-Информ", Российская Федерация отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине, на украинских политзаключенных Кремля. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.