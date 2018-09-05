Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельного отсутствия - ФОТО

Об этом передает агентство Yonhap News.

Отметим, что во время траурного события Ким Чен Ын пообщался с родными и близкими покойного, и выразил им глубочайшие соболезнования.

Кстати, на снимках с церемонии прощания с ученым Ким Чен Ын хорошо выглядит, глава государства не похудел, и никаких деталей, которые могли бы свидетельствовать о его плохом самочувствии, замечено не было.



Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова.