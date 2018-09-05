11:32 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в четверг отправится в Канаду

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 6 сентября, посетит Канаду.

Климкин в четверг отправится в Канаду

Там будет открыто консульство в Эдмонтоне. Об этом рассказал в среду, 5 сентября, сам министр на Международной научно-практической конференции "Почтовая площадь в Киеве: историческое и культурное измерение", которая проходит в Киеве.

При этом Климкин напомнил, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая планировала посетить Украину в конце августа, отменила свой визит из-за срочных переговоров.

Реально жаль, что Христя Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров. Удачи тебе Фриланд и до встречи в ближайшее время, - написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем Твиттере .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 27 августа, в Украину с визитом должна была приехать министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Планировалось, что она пробудет в Киеве с рабочим визитом до 29 августа.

Вместе с тем министр отметила свой визит из-за срочных переговоров в США.


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