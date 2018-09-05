08:58 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин предлагает провести границу с Россией по Азовскому морю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что украинское правительство инициирует вопрос о признании Азовского моря территориальным и проведении в акватории границы с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Климкин предлагает провести границу с Россией по Азовскому морю

Украина собирается установить морскую границу с Россией и использования этой инициативы в судебных делах.

Кроме того, Климкин заявил о необходимости развития военного присутствия украинского стороны на побережье Азовского моря.

"Противодесантные действия и дальнейшее присутствие в Азовском море. Мы его должны развивать. Без этого, конечно, не победим", - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на увеличении военного присутствия в акватории Азовского моря, чтобы эффективно противостоять России. По словам главы МИДа, кроме военного присутствия Украина еще и должна выиграть суд о нарушении Россией морского права.


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