Кабмин намерен одобрить концепцию целевой научно-технической космической программы Украины

На сегодняшнем заседании пятого сентября Кабинет министров Украины готов принять концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022 годы. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.
Отмечается, что Кабмин готов одобрить проект указа президента о создании Нобельского национального природного парка. Среди прочего, парламентарии рассмотрят требования к уполномоченному банку рынка электрической энергии.
Правительство утвердит порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития электронного управления в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина.
На заседании также будут рассмотрен вопрос присоединении к соглашению между Румынией и Молдовой о создании и функционировании совместного контактного центра "Галац", и некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".
Без внимания не останутся и кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом. Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра внутренних дел Сергея Гончарова.