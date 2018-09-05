08:41 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин намерен одобрить концепцию целевой научно-технической космической программы Украины

На сегодняшнем заседании пятого сентября Кабинет министров Украины готов принять концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022 годы. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.

Кабмин намерен одобрить концепцию целевой научно-технической космической программы Украины

Отмечается, что Кабмин готов одобрить проект указа президента о создании Нобельского национального природного парка. Среди прочего, парламентарии рассмотрят требования к уполномоченному банку рынка электрической энергии.

Правительство утвердит порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития электронного управления в сфере реализации прав и свобод человека и гражданина.

На заседании также будут рассмотрен вопрос присоединении к соглашению между Румынией и Молдовой о создании и функционировании совместного контактного центра "Галац", и некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Без внимания не останутся и кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом. Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра внутренних дел Сергея Гончарова. 


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