Глава МИД Норвегии приехал на Донбасс

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в соцсети в Twitter.

Отмечается, что сопровождает норвежского политика заместитель главы внешнеполитического ведомства Василий Боднар.

При этом, в планах у делегации много встреч. Для украинской стороны важно, чтобы норвежские друзья сами увидели последствия продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течении 2018 года на Донбассе погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек. По его словам, на прошлой неделе были ранены девять гражданских лиц. Общее количество раненых за этот год составляет 109 и 29 погибших.