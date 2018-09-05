14:53 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД Норвегии приехал на Донбасс

Сегодня пятого сентября, министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде с рабочим визитом прибыла на Донбасс.

Глава МИД Норвегии приехал на Донбасс

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в соцсети в Twitter.

Отмечается, что сопровождает норвежского политика заместитель главы внешнеполитического ведомства Василий Боднар.

При этом, в планах у делегации много встреч. Для украинской стороны важно, чтобы норвежские друзья сами увидели последствия продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течении 2018 года на Донбассе погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек. По его словам, на прошлой неделе были ранены девять гражданских лиц. Общее количество раненых за этот год составляет 109 и 29 погибших.


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