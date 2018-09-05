Глава Кабмина поручил Госаудиту проверить наличие лекарств в регионах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал распоряжение Государственной аудиторской службе проверить каждую область на наличие лекарств. Такое поручение он сделал на сегодняшнем заседании правительства.
Как отметил глава украинского правительства, сейчас необходимо тщательно проверят те области, в которых информация о лекарствах закрыта или не полностью обнародована. Кроме этого, Владимир Гройсман нагласил на том, что надо ускорить работу над созданием новой единой системы. В частности, которая будет сама "подтягивать" данные и работать с распределением лекарств.
Премьер также напомнил, что правительство давало поручение каждой больнице с 1 сентября обнародовать данные о наличии лекарств.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.