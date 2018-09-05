12:58 05.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина поручил Госаудиту проверить наличие лекарств в регионах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал распоряжение Государственной аудиторской службе проверить каждую область на наличие лекарств. Такое поручение он сделал на сегодняшнем заседании правительства.

Глава Кабмина поручил Госаудиту проверить наличие лекарств в регионах

Как отметил глава украинского правительства, сейчас необходимо тщательно проверят те области, в которых информация о лекарствах закрыта или не полностью обнародована. Кроме этого, Владимир Гройсман нагласил на том, что надо ускорить работу над созданием новой единой системы. В частности, которая будет сама "подтягивать" данные и работать с распределением лекарств.

Премьер также напомнил, что правительство давало поручение каждой больнице с 1 сентября обнародовать данные о наличии лекарств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.


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