Глава Кабмина поручил Госаудиту проверить наличие лекарств в регионах

Как отметил глава украинского правительства, сейчас необходимо тщательно проверят те области, в которых информация о лекарствах закрыта или не полностью обнародована. Кроме этого, Владимир Гройсман нагласил на том, что надо ускорить работу над созданием новой единой системы. В частности, которая будет сама "подтягивать" данные и работать с распределением лекарств.

Премьер также напомнил, что правительство давало поручение каждой больнице с 1 сентября обнародовать данные о наличии лекарств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.