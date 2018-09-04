В Украину во вторник с рабочим визитом прибудет глава МИД Норвегии

Она пробудет в в Украине три дня. Целью визита норвежского министра является дальнейшее развитие украинской-норвежского сотрудничества.

Как сообщает Министерств во иностранных дел Украины на своем сайте, в рамках визита планируется проведение переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Норвегии.

Важное внимание во время переговоров будет уделено развитию политического диалога, укреплению позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечению норвежских инвестиций, а также эффективной реализации проектов помощи правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине.

Также подчеркивается, что министры обсудят пути урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией, и уделят внимание углублению взаимодействия в целях противодействия угрозам в Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае пресс-служба Верховной рады Украины анонсировала, что министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде и глава норвежского парламента Тонет Вилхелмсен Треен осенью посетят Киев с рабочим визитом.