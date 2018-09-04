05:00 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину во вторник с рабочим визитом прибудет глава МИД Норвегии

В Украине с рабочим визитом во вторник, 4 сентября 2018 года прибудет министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.

В Украину во вторник с рабочим визитом прибудет глава МИД Норвегии

Она пробудет в в Украине три дня. Целью визита норвежского министра является дальнейшее развитие украинской-норвежского сотрудничества.

Как сообщает Министерств во иностранных дел Украины на своем сайте, в рамках визита планируется проведение переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Норвегии.

Важное внимание во время переговоров будет уделено развитию политического диалога, укреплению позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечению норвежских инвестиций, а также эффективной реализации проектов помощи правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине.

Также подчеркивается, что министры обсудят пути урегулирования конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией, и уделят внимание углублению взаимодействия в целях противодействия угрозам в Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае пресс-служба Верховной рады Украины анонсировала, что министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде и глава норвежского парламента Тонет Вилхелмсен Треен осенью посетят Киев с рабочим визитом.


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