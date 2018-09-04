04:00 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде есть более 300 голосов для голосования об изменениях в Конституции, - Герасимов

На внесение изменений в Конституцию в части закрепления евроатлантической интеграции Украины в парламенте уже собрано более 300 голосов.

В Раде есть более 300 голосов для голосования об изменениях в Конституции, - Герасимов

Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил журналистам после окончания встречи руководителей депутатских фракций и групп с президентом Украины глава фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

По его словам, на данный момент представители фракции "Оппозиционный блок" выразили отдельную позицию по оговоренному вопросу, а группа "Видродження" пообещала обнародовать свою позицию после заседания фракции.

Вместе с тем представителей тех фракций и групп, которые поддержали внесение изменений в Конституцию в части закрепления евроатлантического курса и курса на ЕС, уже превышает 300 человек, - пояснил Герасимов.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий также подтвердил, что в парламенте найдется 300 голосов для того, чтобы закрепить в Конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО.

Как сообщал УРА-Информ, 3 сентября Президент Украин Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений к Конституции Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.


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