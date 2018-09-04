08:32 04.09.2018 | Политика | Новости
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В Пакистане во вторник состоятся президентские выборы

В Исламской Республике Пакистан во вторник, 4 сентября, состоятся выборы президента.

В Пакистане во вторник состоятся президентские выборы

Срок правления нынешнего главы государства Мамнуна Хусейна завершится 9 сентября 2018 года. Как сообщает на местное телевидение, выборы 13-го по счету президента пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях.

Голосование начнется в восемь часов утра по киевскому времени и продлятся до двух часов. Результаты выборов должны быть объявлены Центральной избирательной комиссией в тот же день.

За пост главы республики будут бороться три кандидата: представитель правящей партии Движение за справедливость Ариф Алви, кандидат от Пакистанской народной партии Аитзаз Ахсан и представитель оппозиции Фазл-ур-Рехман. Мамнун Хусейн.

Вмесрте с тем действующий президент и выдвиженец партии Пакистанская мусульманская лига, отказался выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Президент Пакистана избирается коллегией выборщиков, состоящей из 1174 депутатов нижней и верхней палаты федерального парламента, а также Законодательных собраний четырех провинций страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты приняли решение окончательно отменить выделение Пакистану 300 миллионов долларов помощи, которые теперь пойдут на другие цели.


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