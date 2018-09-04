Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве - ФОТО

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве между правоохранительными органами. Таким образом, партнерство между двумя государствами будет значительно усилено.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Twitter.
По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, во время переговоров была достигнута договоренность в вопросах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и т.д. Кроме того, новым направлением сотрудничества станет взаимодействие в случаях чрезвычайных ситуаций.
Глава МВД также отметил, что у Украины и Турции есть договоренности о сотрудничестве пограничников, Нацгвардии, жандармерии и ГСЧС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент страны Раджеп Эрдоган готов подписать указ об окончании режима чрезвычайного положения. Сообщается, что процесс перехода к полноценной мирной жизни будет проходить градуально в несколько этапов.