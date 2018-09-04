Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Twitter.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, во время переговоров была достигнута договоренность в вопросах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и т.д. Кроме того, новым направлением сотрудничества станет взаимодействие в случаях чрезвычайных ситуаций.

Глава МВД также отметил, что у Украины и Турции есть договоренности о сотрудничестве пограничников, Нацгвардии, жандармерии и ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент страны Раджеп Эрдоган готов подписать указ об окончании режима чрезвычайного положения. Сообщается, что процесс перехода к полноценной мирной жизни будет проходить градуально в несколько этапов.