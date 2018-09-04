14:59 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве - ФОТО

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве между правоохранительными органами. Таким образом, партнерство между двумя государствами будет значительно усилено.

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Twitter.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, во время переговоров была достигнута договоренность в вопросах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и т.д. Кроме того, новым направлением сотрудничества станет взаимодействие в случаях чрезвычайных ситуаций.

Глава МВД также отметил, что у Украины и Турции есть договоренности о сотрудничестве пограничников, Нацгвардии, жандармерии и ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент страны Раджеп Эрдоган готов подписать указ об окончании режима чрезвычайного положения. Сообщается, что процесс перехода к полноценной мирной жизни будет проходить градуально в несколько этапов.


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