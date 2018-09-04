16:55 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест Надежды Савченко

Во вторник, четвертого сентября, Шевченковский райсуд Киева вновь продлил арест народному депутату Надежде Савченко до 30 октября. Об этом сообщают украинские СМИ.

Суд продлил арест Надежды Савченко

Как отмечается, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении политику меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

"В зал суда пришли 33 ее сторонника, которые имели намерение брать Савченко на поруки", -  гласит сообщение.

По состоянию на сегодняшний день, четвертого сентября, Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защита Савченко со своей стороны заявила, что опасения прокуроров являются безосновательными, поскольку лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко, связи с которым называли фактором риска, погиб.


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