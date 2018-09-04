Суд продлил арест Надежды Савченко

Как отмечается, судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении политику меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

"В зал суда пришли 33 ее сторонника, которые имели намерение брать Савченко на поруки", - гласит сообщение.

По состоянию на сегодняшний день, четвертого сентября, Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защита Савченко со своей стороны заявила, что опасения прокуроров являются безосновательными, поскольку лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко, связи с которым называли фактором риска, погиб.