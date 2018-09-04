19:15 04.09.2018 | Политика | Новости
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Россия опять взялась за бомбежку сирийских повстанцев

Российская авиация нанесла удары по позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб, пишет во вторник, 4 сентября, BBC.

Россия опять взялась за бомбежку сирийских повстанцев

По данным центра мониторинга прав человека в Сирии, который базируется в Лондоне, самолеты российских Военно-космических сил во вторник совершили около 30 вылетов и нанесли удары по целям в западном Идлибе, в горах Латакии и в долине Аль-Габ.

Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщило, что три российских истребителя, которые поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим, нанесли 20 ударов. Достоверных данных о погибших и раненых пока нет. Отмечается, что это первые удары российской авиации за 22 дня.

Как сообщал "УРА-Информ", сирийский президент Асад Башар одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране. Вместе с тем мира добился ему не удалось. Такое мнение в воскресенье, 2 сентября, в эфире радиостанции France Inter, высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.


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