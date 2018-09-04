Рада приняла антипиратский закон о выдаче контрольных марок

За проект после ряда неудачных попыток отдали свои голоса 240 народных депутатов. При этом в пояснительной записке к документу сказано, что предлагаемые изменения позволят создать более действенный механизм, который регулирует процесс распространения экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Целью проекта является обеспечение правовой охраны прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм (видеограмм), компьютерных программ, баз данных при распространении их произведений и исполнений, преодоление пиратства и улучшения инвестиционного климата в Украине.

Документом устанавливается, что для получения контрольных марок заявители представляют на бумажных и электронных носителях заявление установленного образца и перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений. Марки выдает Минэкономразвития.

Предусматривается, что МЭРТ в течение трех рабочих дней со дня выдачи контрольных марок публикует на своем официальном сайте:

перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах;

данные о заявителе, по которому принято решение о выдаче контрольных марок;

дату выдачи контрольных марок;

количество выданных контрольных марок.

Стоит отметить, что в своем заключении Главное научно-экспертное управление выразило сомнение в актуальности предложенных изменений и подчеркнуло, что в настоящее время объекты авторского права преимущественно публикуются в сети интернет, контрольные марки там не используются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре 2015 года Кабмин на своем заседании одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет", который содержал механизмы противодействия интернет-пиратству.