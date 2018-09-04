Рада не смогла принять законопроект по удешевлению лекарств в Украине

Сегодня четвертого сентября, Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что в сессионном зале не нашлось необходимого количества голосов за принятие проекта за основу, направление на повторное первое чтение в комитет и возврат субъекту права законодательной инициативы.
После неудачных голосований спикер парламента Андрей Парубий объявил об отклонении проекта. Ожидалось, что законопроект должен усовершенствовать патентное законодательство в Украине для защиты инновационных разработок в области производства лекарств.
Кроме того, исполнитель обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook, несовершенно прописанное патентное законодательство дает возможность недобросовестным производителям лекарств "зарабатывать на жизнях пациентов".
Она подчеркивала, что указанный проект закона правительство разработало для внедрения в Украине более цивилизованных принципов выдачи патентов и защиты действительно инновационных разработок.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл девятую сессию восьмого созыва. В зале зарегистрировано 375 народных депутатов. На заседании также присутствуют все члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представители других ветвей власти страны.