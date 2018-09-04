15:27 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада не смогла принять законопроект по удешевлению лекарств в Украине

Сегодня четвертого сентября, Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.

Рада не смогла принять законопроект по удешевлению лекарств в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что в сессионном зале не нашлось необходимого количества голосов за принятие проекта за основу, направление на повторное первое чтение в комитет и возврат субъекту права законодательной инициативы.

После неудачных голосований спикер парламента Андрей Парубий объявил об отклонении проекта. Ожидалось, что законопроект должен усовершенствовать патентное законодательство в Украине для защиты инновационных разработок в области производства лекарств.

Кроме того, исполнитель обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook, несовершенно прописанное патентное законодательство дает возможность недобросовестным производителям лекарств "зарабатывать на жизнях пациентов".

Она подчеркивала, что указанный проект закона правительство разработало для внедрения в Украине более цивилизованных принципов выдачи патентов и защиты действительно инновационных разработок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл девятую сессию восьмого созыва. В зале зарегистрировано 375 народных депутатов. На заседании также присутствуют все члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представители других ветвей власти страны.


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