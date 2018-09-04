Премьер-министр Украины начал подготовку своей партии к выборам

Об этом свидетельствуют сведения по материалам: "Экзамен для премьера: как переговоры с МВФ повлияют на карьеру Гройсмана".

Как отмечается, на данный момент партия Гройсмана "Винницкая европейская стратегия" (ВЕС) не подходит под критерии для выборов в парламент.

По предварительным данным, глава Кабмина несколько месяцев назад заказал юридической компании "Саенко Харенко" подготовку устава для его партии. Ведь, судя по всему, проще всего сделать ребрендинг существующей партии, переименовать, провести съезд и презентовать ее как новую партию, чем регистрировать партию с нуля.

Добавим, что скорее всего новая партия будет развернута на базе ВЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок. Во время предвыборной кампании глава государства будет записывать в свои заслуги восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО.