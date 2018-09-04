09:59 04.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Первое голосование по закону о курсе Украины в НАТО и ЕС состоится в сентябре, - Ирина Луценко

Первый этап голосования парламента за внесение изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Европейский союз состоится в конце сентября.

Первое голосование по закону о курсе Украины в НАТО и ЕС состоится в сентябре, - Ирина Луценко

Голосования может произойти во вторую или третью пленарную неделю. Об этом в понедельник, 3 сентября, после встречи президента с представителями фракций парламента заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

По ее словам, вопрос будет поставлен на первое голосование на конец сентября. Это может быть вторая или третья пленарная неделя. Возможно, начало октября.

Скорее всего, это будет конец сентября. Так мы проговорили и так говорил спикер парламента. Это будет первое голосование,- отметила Луценко, добавив, что первую стадию изменений в Конституцию планируется рассматривать в сентябре.

Депутаты отправят законопроект в Конституционный суд, а уже второе голосование будет на следующей пленарной сессии, которая начнется с января месяца. То есть первую стадию изменений к Конституции мы планируем рассматривать в сентябре месяце, - пояснила политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений к Конституции Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и в Европейский союз.


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