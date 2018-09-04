Парубий открыл девятую сессию восьмого созыва

В зале зарегистрировано 375 народных депутатов. На заседании также присутствуют все члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представители других ветвей власти страны.

Сегодня народные депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект закона "Об управлении объектами государственной собственности". Как сказано в повестки дня заседания парламента, опубликованном на официальном сайте ведомства, в частности, в законопроекте речь идет об упорядочении процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны изобретений и полезных моделей", а также проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной) собственности", проект закона о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте" и "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", "О сборе обязательного государственного пенсионного страхования", а также о внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах"

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер ВРУ Андрей Парубий отмечал, что вопрос ЦИК должен быть одним из первых для рассмотрения на следующей сессии. Парубий заявил, что Верховная рада должна проголосовать за обновление состава Центральной избирательной комиссии в сентябре.