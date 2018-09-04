Парламент обнародовал текст изменений в Конституцию

Согласно документу, в частности, предлагается внести необходимые изменения в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства.

В пояснительной записке к документу также сказано, что глава государства предлагает зафиксировать в Конституции и европейскую идентичность украинского народа.

В статье 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 102 предложено дополнить положением, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.