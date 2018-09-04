Оккупанты арестовали активиста за пост в Фейсбук

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что его обвинили в нарушении статьи 20 кодекса об административных правонарушениях РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".

По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации "Хизб ут-Тахрир", которую признали незаконной в России и аннексированном ею Крыму.

Отметим, что Мустафаева пришли поддержать около 50 человек.

Как сообщал "УРА-Информ", фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится в критическом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Айдер Азаматов.